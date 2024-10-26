بالصور- لجنة ترصد حشري تجوب شوارع جنوب سيناء لمكافحة ناقلات الأمراض

جنوب سيناء – رضا السيد :

استقبل اللواء عماد فكري، رئيس مدينة أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، لجنة استكشاف وترصد حشري، لمكافحة ناقلات الأمراض بالمدينة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بالمتابعة المستمرة لمياه الشرب التي تقدم للمواطنين، وذلك حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وقال رئيس المدينة، إن اللجنة قامت بالمرور على 18 خزان مياه بالمدينة، ومحطة معالجة الصرف الصحي، وأحواض الأكسدة بمنطقة الكيلو 9، وجرى التنبيه على 4 من أصحاب الخزانات غير محكمة الغلق بإجراء الصيانة اللازمة وتلافي الملاحظات، كما قاموا بأخذ عينات من الخزانات، وبحيرات الأكسدة لعمل التحاليل اللازمة.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى تشكيل اللجنة بالتعاون بين محافظة جنوب سيناء ووزارة الصحة ومديرية صحة جنوب سيناء، وذلك في إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بهدف تقديم مياه خالية من أي تلوث حرصًا على صحة المواطنين.

وأكد أنه جار تكثيف حملات المكافحة للحشرات وناقلات الأمراض بكافة الطرق والوسائل، من خلال حملات مكافحة البعوض والحشرات، التي يجري شنها بشكل يومي في أحياء المدينة والقرى والوديان والتجمعات البدوية التابعة للمدينة بهدف القضاء على يرقات البعوض والحشرات الناقلة للأمراض، باستخدام السيارات المجهزة لأجهزة الضباب وأدوات المكافحة والاستكشاف، إضافة إلى أعمال الترصد الحشري ليرقات البعوض، وذلك لحماية المواطنين من الأمراض المتوطنة، ومقاومة الحشرات الناقلة للأمراض.

وأشار إلى أن حملات الرش تستهدف أيضًا رش أماكن تربية الطيور والحيوانات، والميادين والمسطحات الخضراء، وأماكن المتنزهات العامة.