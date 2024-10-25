وكيل أوقاف أسيوط يحيل إمام وعمال مسجد السلطان الفرغل للتحقيق

أسيوط - محمود عجمي:

قرر الدكتور محمود سعد شاهين، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، اليوم الجمعة، إحالة إمام مسجد السلطان الفرغل وجميع العاملين به للتحقيق، بسبب تقصيرهم في أداء واجباتهم الوظيفية.

وأوضح شاهين، أن هذا القرار جاء بناءً على تقرير مفتش المتابعة الذي رصد تجاوزات في المسجد قبل صلاة الجمعة اليوم الموافق 25 أكتوبر، وأكد أن التحقيقات ستجرى بديوان المديرية.

وشدد وكيل الوزارة، على أنه لن يتهاون مع أي تقصير في العمل، وأن أي موظف يثبت تقصيره سيحاسب فورًا.