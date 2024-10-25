أول تحرك لمحافظ الأقصر بعد إصابة 89 طالبة بالتسمم في المدينة الجامعية للأزهر ـصور

الأقصر - محمد محروس:

وجه المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ، رسالة طمأنة بشأن ما تم تداوله من معلومات بشأن وجود حالات تسمم بين طالبات المدينة الجامعية التابعة لجامعة الأزهر فرع الأقصر، ونقلهن إلي مستشفي الكرنك حيث توجه هناك للوقوف علي الوضع بنفسه.

وكان في استقباله، اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر، واللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، والدكتور أحمد البرعي رئيس اقليم الصعيد والمشرف العام علي فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر، والدكتور أحمد حسن أبو هاشم مدير عام مستشفي الكرنك الدولي.

ومن جانبه، أوضح مدير عام مستشفي الكرنك، أنه فور تلقي المستشفي إشارة من غرفة العمليات المركزية بوجود حالات إعياء بين طالبات المدينة الجامعية التابعة لجامعة الأزهر فرع الأقصر، جرى رفع درجة الاستعداد القصوي بقسم الطوارئ واستنفار كافة الأطقم الطبية، حيث ورد لقسم الطوارئ عدد ٨٩ طالبة من طالبات المدينة الجامعية إثر شكواهن من أعراض غثيان وآلام بالبطن ، وتم تقييم حالاتهن، وتبين أن حالاتهن الصحية مطمئنة وجميع العلامات الحيوية بالجسم في الحدود الطبيعية، وتم عمل اللازم لهن وخروجهن جميعا من قسم الطوارئ .

وجرى توفير سيارات لتأمين انتقالهن من المستشفي إلي محل إقامتهن بالمدينة الجامعية.

ومن جانبه وجه محافظ الأقصر، بوجود فريق طبي داخل المدينة الجامعية لمتابعة الحالات الصحية للطالبات تحسبا لأي حالات طارئة.