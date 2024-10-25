حاميها حراميها.. حارسا مستشفى قنا الجامعي يسرقان أسلاكه

قنا_عبدالرحمن القرشي :

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، فردي أمن بمستشفى قنا الجامعي بتهمة سرقة كميات من الأسلاك الكهربائية نحاس باهظ الثمن من كابلات التكيفات الخاصة بالمستشفى مقدرة أكثر من 20 كيلو تقريبًا .

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مستشفى قنا الجامعي بضبط فردي أمن خلال خروجهما من المستشفى بحوزتهما كميات من الأسلاك الكهربائية النحاسية تقدر بملايين بدائرة بندر قنا.

وتبين بعد الفحص سرقة "أ،" و"م"، فردي أمن بمستشفى قنا الجامعي كمية أسلاك كهربائية أكثر من 20 كيلو تقريبًا نحاس من داخل المستشفى، وجرى التحفظ على المضبوطات وحبس المتهمين لحين الانتهاء من التحقيقات.