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افتتاح مسجدين في بني سويف بعد تطويرهما

05:15 م الجمعة 25 أكتوبر 2024
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بني سويف- حمدي سليمان:

افتتحت مديرية أوقاف بني سويف، اليوم الجمعة، مسجدين بمركزي بني سويف وببا، عقب تطويرهما ضمن خطة الوزارة.

ومن جانبه أناب الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، رئيسا مدينتي بني سويف وببا، لحضور افتتاح المسجدين بمنطقة ابني بيتك 2 شرق النيل، ومسجد عزبة نجيب، عقب تطويرهما، ورفع كفاءتهما.

كانت وزارة الأوقاف قد أعلنت افتتاح 24 مسجدًا على مستوى الجمهورية، اليوم، منها 14 مسجدًا جديدًا، أو إحلالًا وتجديدًا، و 10 مساجد صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما جرى افتتاحه منذ بداية أول يوليو حتى تاريخه 318 مسجدًا، منها 246 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و72 مسجدًا صيانة وتطوير.

بني سويف مديرية أوقاف بني سويف محمد هاني محافظ بني سويف وزارة الأوقاف
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