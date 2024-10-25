إعلان

أجواء روحانية في الجمعة الختامية لمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ - صور

05:06 م الجمعة 25 أكتوبر 2024
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    أجواء روحانية في الجمعة الختامية لمولد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ (3)
  • عرض 24 صورة
    أجواء روحانية في الجمعة الختامية لمولد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ (5)
  • عرض 24 صورة
    أجواء روحانية في الجمعة الختامية لمولد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ (6)
  • عرض 24 صورة
    أجواء روحانية في الجمعة الختامية لمولد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ (7)
  • عرض 24 صورة
    أجواء روحانية في الجمعة الختامية لمولد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ (8)
  • عرض 24 صورة
    أجواء روحانية في الجمعة الختامية لمولد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ (4)
  • عرض 24 صورة
    أجواء روحانية في الجمعة الختامية لمولد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ (10)
  • عرض 24 صورة
    أجواء روحانية في الجمعة الختامية لمولد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ (11)
  • عرض 24 صورة
    أجواء روحانية في الجمعة الختامية لمولد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ (12)
  • عرض 24 صورة
    أجواء روحانية في الجمعة الختامية لمولد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ (13)
  • عرض 24 صورة
    أجواء روحانية في الجمعة الختامية لمولد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ (2)
  • عرض 24 صورة
    أجواء روحانية في الجمعة الختامية لمولد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ (15)
  • عرض 24 صورة
    أجواء روحانية في الجمعة الختامية لمولد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ (16)
  • عرض 24 صورة
    أجواء روحانية في الجمعة الختامية لمولد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ (17)
  • عرض 24 صورة
    أجواء روحانية في الجمعة الختامية لمولد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ (18)
  • عرض 24 صورة
    أجواء روحانية في الجمعة الختامية لمولد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ (9)
  • عرض 24 صورة
    أجواء روحانية في الجمعة الختامية لمولد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ (14)
  • عرض 24 صورة
    أجواء روحانية في الجمعة الختامية لمولد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ (19)
  • عرض 24 صورة
    أجواء روحانية في الجمعة الختامية لمولد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ (22)
  • عرض 24 صورة
    أجواء روحانية في الجمعة الختامية لمولد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ (23)
  • عرض 24 صورة
    أجواء روحانية في الجمعة الختامية لمولد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ (24)
  • عرض 24 صورة
    أجواء روحانية في الجمعة الختامية لمولد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ (21)
  • عرض 24 صورة
    أجواء روحانية في الجمعة الختامية لمولد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ (20)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهد المسجد الإبراهيمي بمدينة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، أجواء روحانية داخل المسجد في الجمعة الختامية لمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي.

وتوافد أهالي محافظة كفر الشيخ، وأهالي المحافظات المجاورة على ضريح العارف بالله إبراهيم الدسوقي عقب الانتهاء من صلاة الجمعة لزيارة صاحب المقام فيما جلس آخرون في ساحة المقام لقراءة القرآن الكريم وترديد الأذكار.

كما ألقى الدكتور عبدالقادر سليم، مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف في كفر الشيخ خطبة الجمعة بعنوان "وقولوا للناس حسنا" بينما استقبل الدكتور حاتم فوزي البري، كبير أئمة المسجد الإبراهيمي الأهالي الذين يرغبون بعرض أسئلتهم الدينية الخاصة في أمور حياتهم من أجل إبداء الفتوى فيها.

مولد إبراهيم الدسوقي كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ عبدالقادر سليم مديرية الأوقاف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"مات على الكرسي".. وفاة كبير مشجعي الزمالك في الشرقية

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة