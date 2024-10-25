أجواء روحانية في الجمعة الختامية لمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ - صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهد المسجد الإبراهيمي بمدينة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، أجواء روحانية داخل المسجد في الجمعة الختامية لمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي.

وتوافد أهالي محافظة كفر الشيخ، وأهالي المحافظات المجاورة على ضريح العارف بالله إبراهيم الدسوقي عقب الانتهاء من صلاة الجمعة لزيارة صاحب المقام فيما جلس آخرون في ساحة المقام لقراءة القرآن الكريم وترديد الأذكار.

كما ألقى الدكتور عبدالقادر سليم، مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف في كفر الشيخ خطبة الجمعة بعنوان "وقولوا للناس حسنا" بينما استقبل الدكتور حاتم فوزي البري، كبير أئمة المسجد الإبراهيمي الأهالي الذين يرغبون بعرض أسئلتهم الدينية الخاصة في أمور حياتهم من أجل إبداء الفتوى فيها.