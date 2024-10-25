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"كان عامل قلب مفتوح".. وفاة كبير مشجعي الزمالك في الشرقية بعد الخسارة في السوبر

04:46 م الجمعة 25 أكتوبر 2024
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    وفاة مشجع الزمالك
  • عرض 3 صورة
    وفاة مشجع الزمالك
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الشرقية- مصراوي:

شيع أهالي قرية الغار التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، جثمان أكرم لطفي كبير مشجعي الزمالك بالمحافظة إلى مثواه الآخير وعم الحزن أهالي القرية بسبب رحيله المفاجئ.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي نبأ وفاة أكرم لطفي كبير مشجعي الزمالك في محافظة الشرقية، مرجعين السبب إلى وفاته متأثرا بخسارة الزمالك أمام الأهلي في كأس السوبر المصري أمس الخميس.

يذكر أن الراحل أكرم لطفي حسيني منسي موظف بالسكة الحديد من قرية الغار بالزقازيق وأحيل على المعاش منذ عدة سنوات وذاع صيته بحبه للنادي الزمالك وكان دائم التشجيع له وبقوة.

ورحل منسي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وتم تشييع جثمانه عقب صلاة الجمعة في مشهد جنائزي مهيب بقرية الغار.

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وفاة مشجع الزمالك الزمالك الشرقية
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