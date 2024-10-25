من سن يوم لسنة ونصف.. مواعيد وأماكن التطعيمات الإجبارية للأطفال في الإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية جدول التطعيمات الإجبارية للأطفال من عمر يوم حتى 18 شهرا وذلك بمختلف الوحدات الصحية في جميع المناطق الطبية بالمحافظة.

وأوضحت المديرية في بيان لها اليوم الجمعة، أماكن ومواعيد التطعيمات على مدار الأسبوع في نطاق 8 مناطق طبية تتضمن المنتزه، شرق، الجمرك، وسط، العجمي، غرب، العامرية، برج العرب.

وتتضمن التطعيمات كل من الجرعة الصفرية "سابين" ضد الالتهاب الكبدي الفيروسي B وتعطى خلال 24 ساعة من الميلاد، وتطعيم "بي سي جي" خلال 40 يوما من الولادة.

كما تشمل التطعيمات "سولك، خماسي، سابين" بجرعات لسن شهرين، 4 شهور، 6 شهور، "سابين" لعمر 9 شهور، وتطعيمات "سابين، MMR" لعمر سنة، والجرعة المنشطة "سابين، ثلاثي، MMR" لسن عام ونصف.

وأكدت مديرية الصحة بالإسكندرية ضرورة الالتزام بمواعيد التطعيمات الاجبارية، موضحة أنه يمكن الحصول على التطعيمات في أقرب وحدة صحية، وعند التأخر عن جرعة أو أكثر يجب التوجه إلى أقرب وحدة صحية لعمل جدول جديد، مع ضرورة إحضار شهادة الميلاد ودفتر التطعيمات لتسجيل الجرعات عند كل زيارة.

وينشر مصراوي جدول التطعيمات الإجبارية للأطفال كالتالي: