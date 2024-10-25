إغلاق وإنذار 15 محلًا وورشة خالفت المواعيد الشتوية في الإسكندرية - صور

الإسكندرية – محمد عامر:

نفذت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة لتطبيق مواعيد الغلق الشتوية للمحال والمنشآت التجارية، وذلك لفرض الانضباط بالشارع وفقًا لقرار وزير التنمية المحلية.

أسفرت الحملات عن إغلاق وإنذار 15 محلًا وورشة خالفت مواعيد الغلق بأحياء العامرية ثان ووسط وغرب الإسكندرية، بالإضافة إلى التحفظ على حالات إشغال طريق وفرض غرامات فورية على المخالفين.

ووجه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بمتابعة تطبيق المواعيد الشتوية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

يذكر أن المواعيد الشتوية للمحال التجارية والمولات التجارية تكون يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً شتاءً، ويزيد التوقيت يومي الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية، لتغلق الساعة 11 منتصف الليل.