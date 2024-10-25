مفتي الجمهورية ووزير الأوقاف يقدمان التهنئة لأبناء السويس في العيد القومي

السويس- حسام الدين أحمد:

قدم الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية التهنئة للواء طارق الشاذلي محافظ السويس وأبناء المدينة الباسلة العيد القومي للمحافظة وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

كما قدم الدكتور نظير عياد الشكر للواء طارق الشاذلي محافظ السويس على دعمه وتخصيص قطعة أرض لإقامة فرع لجامعة الأزهر بالسويس بالمحافظة مشيرا إلى أن الفرع الجديد سيوفر الوقت والجهد خاصة للفتيات ويوفر عنهم عناء ومشقة السفر للقاهرة.

وكان محافظ السويس استقبل مفتي الجمهورية والدكتور أسامة الازهري وزير الأوقاف بديوان عام المحافظة صباح اليوم الجمعة، في إطار احتفال السويس بالعيد القومي، وخلال اللقاء حرص المحافظ على تقديم درع السويس للدكتور نظير عياد تقديرا له ولمكانته العلمية.

وقال اللواء طارق الشاذلي إن الدول تبني بالعلم والعلماء وبناء الإنسان، وأكد اهتمامه بالعملية التعليمية في السويس، سواء التعليم الأساسي والعام والفني، وكذا المعاهد الدينية التابعة للأزهر الشريف.

وعقب ذلك أدى المفتي والمحافظ ووزير الأوقاف صلاة الجمعة بمسجد بدر بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام، وأحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة والشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس والدكتور مؤمن الهواري رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية واللواء حسام الدين الدح مدير أمن السويس والقيادات التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ألقى خطبة الجمعة الشيخ محمود السعيد إمام وخطيب المسجد الكبير بمدينة السلام في السويس، وكانت بعنوان "وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا"، وقال خطيب الجمعة إن من اعظم نعم الله على الانسان أن يهبه لسانا طيبا، وينطق يحُسن الكلام.

وتابع أن على المسلم أن يخاطب الناس جميعًا بأحسن القول وأجمل الكلام، وأن يطهر لسانه من الكذب وفحش القول مع الإشارة إلى أن نقول للناس حسنًا في عالم الواقع أو في العالم الافتراضي على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب صلاة الجمعة حرص وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية على تقديم التهنئة لأبناء السويس ووجه التحية لرجال المقاومة الشعبية والشهداء الأبطال الذين وقفوا ودافعوا عن الأرض والعرض كتفا بكتف مع رجال القوات المسلحة والشرطة الذين حافظوا على أرض مصر وقاوموا العدو.