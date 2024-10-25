مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في بنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

صرحت النيابة العامة بالقليوبية بدفن جثة شاب لقي مصرعه بعد أن صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في منطقة مزلقان إسطنها بكفر الجزار، التابعة لمركز ومدينة بنها.

جاء ذلك بعد إجراء الكشف الطبي على الجثة لتحديد سبب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث للوقوف على ظروفه وملابساته.

البداية عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط شخص أسفل عجلات القطار بمزلقان سكة حديد، بدائرة مركز شرطة بنها.

على الفور انتقلت أقرب دورية أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شخص صدمه قطار بمزلقان إسطنها بكفر الجزار، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بندب الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، على أن يتم التصريح بدفن الجثة بعد استكمال الإجراءات.