خبز ناقص وإنذارت بالغلق.. تفاصيل حملة الفجر على مخابز المنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، فجر اليوم الجمعة، حملة مفاجئة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا والصحة، للمرور على المخابز البلدية بزاوية بمم بنطاق مركز تلا.

وأسفرت الحملة عن تحرير 32 محضر مخالفة ما بين نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية وإعطاء بونات صرف وإعلان، وتم إنذار بالغلق لـ 3 مخابز لمخالفة الاشتراطات الصحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وفي إطار المتابعة الدورية للتأكد من انتظام العمل بالمخابز ووزن وجودة إنتاج رغيف الخبز والحصص التموينية المقررة للمخابز.