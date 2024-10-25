بالصور - محافظ أسيوط يفتتح مؤتمر "تحديات الأدب في عصر الرقمنة"

أسيوط- محمود عجمي:

شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، انطلاق فعاليات مؤتمر اليوم الواحد الأدبي بعنوان "تحديات الأدب في عصر الرقمنة"، دورة الشاعر الراحل مصطفى حامد، والذي أقيم بقصر ثقافة أسيوط تحت رعاية وزير الثقافة ومحافظ أسيوط.

نظم المؤتمر الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، والإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر الدكتور مسعود شومان، وإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، والإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة الأديب عبده الزراع، من خلال فرع ثقافة أسيوط بإشراف الشاعر محمد شافع، مدير إدارة الخدمات الثقافية بفرع ثقافة أسيوط.

حضر المؤتمر ضياء مكاوي، رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، ومحمد إبراهيم الدسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد السويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والروائي حمدي البطران، رئيس المؤتمر، والشاعر مدثر الخياط، أمين المؤتمر ورئيس مجلس إدارة نادي الأدب المركزي بأسيوط، بالإضافة إلى عدد كبير من الأدباء والمبدعين والمثقفين والكتاب والإعلاميين المهتمين بالحركة الأدبية والثقافية.

بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة اللواء هشام أبوالنصر، حيث رحب بإقامة المؤتمر على أرض المحافظة، موجهاً الشكر لوزير الثقافة على رعايته لهذه الفعاليات التي تسهم في إثراء الحركة الثقافية وتعد سلاحاً مهماً في مواجهة الفكر المتطرف. وأكد المحافظ على اهتمام الدولة بالثقافة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة الوطن، مشيراً إلى الطفرة الكبيرة التي شهدتها الثقافة المصرية، والتي شملت النهوض بالقوى الناعمة في الدولة من خلال الاهتمام بالثقافة والفكر والإبداع وبناء الإنسان والحفاظ على الهوية المصرية وتعميق قيم الولاء والانتماء للوطن في ظل الجمهورية الجديدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر وخلق بيئة ثقافية تسهم في بناء الإنسان على أسس ثقافية قوية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وجه المحافظ بتنظيم صالون أدبي شهرياً بقصر الثقافة أو ديوان عام المحافظة، مؤكداً أهمية دور الثقافة في تنمية المجتمع وتعزيز الهوية الوطنية. وأشار إلى أن المحافظة تواصل دعمها الكامل للفعاليات والأنشطة الثقافية التي تسهم في رفع مستوى الوعي الثقافي والفني لدى المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بقطاع الثقافة والفنون لما له من تأثير إيجابي في رفع الوعي لدى المواطنين. وأثنى على جهود العاملين بإقليم وسط الصعيد الثقافي، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد والعمل خلال الفترات القادمة.

من جانبه، قدم ضياء مكاوي، رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، التحية والتقدير لمحافظ أسيوط لدعمه الحراك الثقافي والأدبي واهتمامه بالمؤتمر. كما قدم الروائي حمدي البطران، رئيس المؤتمر، التحية والتقدير لمحافظ أسيوط لدعمه الحراك الثقافي والأدبي، موجهاً تحية محبة وتقدير للأدباء والمبدعين والمثقفين والكتاب والإعلاميين. ثم تلاها كلمة ترحيب للشاعر مدثر الخياط، أمين المؤتمر، موجهاً تحية شكر وتقدير لمحافظ أسيوط وللأدباء المشاركين لاهتمامهم بالتراث والحفاظ عليه، وتطلعهم إلى التجريب في الفكر والإبداع الذي يشكل الهوية القومية والبعد الحضاري.

وعلى هامش المؤتمر، افتتح محافظ أسيوط معرض دار المعارف ومعرض ومنفذ بيع إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بقاعة المعارض بقصر ثقافة أسيوط، حيث تم عرض 9182 عنواناً بمختلف المجالات، أشهرها سلسلة زخائر العرب في الركن الثقافي، وسلسلة الدكتور عبد الحليم محمود في الركن الديني، وسلسلة الدكتور مصطفى محمود في الفلسفة الدينية، وسلسلة المغامرون الخمسة في ركن الأطفال.

واختتمت فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بتكريم الأديب حمدي البطران، والشاعر ياسر النجدي، والأديب مصطفى البلكي، واسم الشاعر الراحل مصطفى حامد، ممن كان لهم دور هام في إثراء الحركة الثقافية في صعيد مصر.