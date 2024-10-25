قبيصى وكيلاً لوزارة التربية والتعليم بالفيوم

الفيوم-حسين فتحى:

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم قرارا بتكليف الدكتور خالد خلف قبيصي، مديراً لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، خلفا للدكتورة اماني قرني والتى جرى نقلها لديوان عام الوزارة.

وكان الدكتور خالد قبيصى يشغل منصب المدير العام لمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط وتولي قبل ذلك منصب مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظات أسوان، والإسماعيلية.

قبيصى حاصل على دكتوراه فى علم النفس التربوى عام 2005 وماجستير فى علم النفس التربوى عام 2000 وبكالوريوس خدمة اجتماعية عام 1992، وكان القبيصى يشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط ندبا منذ فترة، وجرى تعينه اليوم وكيلاً لوزارة التربية والتعليم بالفيوم.