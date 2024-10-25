بالصور - محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي المراغي

أسيوط- محمود عجمي:

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، محطة رفع صرف صحي المراغي بحي غرب، التي تعمل بطاقة تصميمية تبلغ 680 لتر/ثانية.

جاءت هذه الزيارة لمراجعة الطلمبات والاطمئنان على جاهزيتها، بالإضافة إلى متابعة أعمال التطهير الجارية، وذلك ضمن جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة العمل في كافة القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحقيقًا لخطط التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس رفعت إسماعيل، استشاري الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس بهاء أبو النجا، نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون الفنية ورئيس قسم المشروعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، وعيون إبراهيم، رئيس حي غرب.

وتفقد المحافظ محطة الرفع بمنطقة غرب البلد بمدينة أسيوط، واطمأن على تشغيل 4 طلمبات رفع بطاقة 170 لتر/ثانية لكل منها، بالإضافة إلى باقي المعدات والمواتير؛ واستمع المحافظ إلى شرح من رئيس قسم المشروعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط حول الأعمال الميكانيكية الجارية بالمحطة، ورفع كفاءة خط الطرد، وتغيير بعض المحابس لتحسين عمل المحطة واستيعاب تزايد التصرفات الواردة من المنشآت العمرانية.

وجه المحافظ، برفع المخلفات الناتجة عن أعمال التطهير والتنظيم والتعقيم الجارية أولاً بأول، مع رفع تقرير فني دوري عن كفاءة عمل المعدات المتاحة بالمحطة، ورصد أي ملاحظات لتجنب الأعطال المفاجئة؛ وشدد على ضرورة توافر معدات وطلمبات احتياطية للعمل فورًا في حالة وجود أعطال مفاجئة، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي إهمال في محطات الصرف الصحي بالمحافظة.

كما أشار إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لرفع كفاءة البنية التحتية وجاهزية محطات الصرف الصحي بكافة مدن ومراكز المحافظة وفقًا للإمكانات المتاحة.

وكلف المحافظ رئيس حي غرب مدينة أسيوط بزيادة أعمدة الكهرباء وكشافات الإنارة داخل المحطة والمنطقة المحيطة بها لتسهيل العمل، خاصة عمليات التنظيف والتعقيم الجارية بمحطة المراغي، والتي تأتي ضمن أعمال محطات الرفع بمدينة أسيوط (البركة، البنك الدولي بالمعلمين، الوليدية، الشادر، المديرية، السنترال)، وذلك حرصًا على تقديم خدمات أفضل للمواطنين، لا سيما أنها من الخدمات الأساسية للحياة.

كان المحافظ قد أصدر توجيهاته في وقت سابق بوضع خطة عمل لفحص وتطهير جميع محطات الصرف الصحي وشبكاتها على مستوى المحافظة، والتي تتضمن محطات الرفع الرئيسية والفرعية بإجمالي 80 محطة، ومراجعة كافة محابس ربط شبكات مياه الشرب وصيانتها وتطهير محطات الصرف الصحي، حرصًا على سلامة المواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.