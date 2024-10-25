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سيارات الرش تجوب شوارع جنوب سيناء.. ماذا يحدث؟

11:11 ص الجمعة 25 أكتوبر 2024
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    السيارة تجوب احياء المدينة
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    حملات للقضاء على البعوض
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    رش الأحياء
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    رش البعوض
  • عرض 9 صورة
    القضاء على البعوض
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    سيارات الرش
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    رش الشوارع
  • عرض 9 صورة
    السيارات تجوب الشوارع
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جنوب سيناء - رضا السيد:

شنت الوحدة المحلية لمدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، حملة لمكافحة البعوض والحشرات، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بالقضاء على يرقات البعوض والحشرات الناقلة للأمراض حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وقال اللواء عماد فكري، رئيس المدينة، إنه جرى إطلاق سيارات لرش البعوض والحشرات بالحي الأول ، والتقسيم البدوي ، وبعض مناطق الحي الثاني التي منها مساكن الفيروز والأولى بالرعاية ، ومنطقة شركة المياه.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، على إستمرار حملات رش البعوض والحشرات باستخدام السيارات المجهزة لأجهزة الضباب وأدوات المكافحة والاستكشاف، إضافة إلى أعمال الترصد الحشري ليرقات البعوض، وذلك لحماية المواطنين من الأمراض المتوطنة، ومقاومة الحشرات الناقلة للأمراض.

وأكد أنه من المقرر أن تتضمن الحملة رش أماكن تربية الحيوانات، والميادين والمسطحات الخضراء، وأماكن المتنزهات العامة.

سيارات الرش جنوب سيناء مدينة أبوزنيمة مكافحة البعوض والحشرات خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
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