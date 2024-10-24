قطع التيار الكهربائي لمدة 4 ساعات غدًا عن 3 مناطق في طور سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء عن انقطاع التيار الكهربائي غدًا الجمعة في عدة مناطق بالمدينة، وذلك لإجراء أعمال صيانة على مغذيات موزعات محطة المحولات.

وأوضح البيان أن فترة الصيانة ستستمر لمدة 4 ساعات، تبدأ من الساعة 5 صباحًا وحتى الساعة 9 صباحًا، وسيجري فصل التيار بالتتابع بين المناطق المتأثرة.

وسيتم قطع الكهرباء عن حي النصر، حي الزهراء، ومجمع الفيروز الطبي.

وناشدت الوحدة المحلية المواطنين عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية حتى استقرار التيار بعد انتهاء أعمال الصيانة.