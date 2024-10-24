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لاجل نهائي السوبر.. رواد مولد الدسوقي تركوا احتفالاتهم بالليلة الختامية (صور)

10:26 م الخميس 24 أكتوبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    الليلة الختامية لمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي
  • عرض 8 صورة
    الليلة الختامية لمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي
  • عرض 8 صورة
    الليلة الختامية لمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي
  • عرض 8 صورة
    الليلة الختامية لمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي
  • عرض 8 صورة
    الليلة الختامية لمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي
  • عرض 8 صورة
    الليلة الختامية لمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي
  • عرض 8 صورة
    الليلة الختامية لمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي
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كفر الشيخ - إسلام عمار:

غادر عدد كبير من رواد مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، فعاليات الليلة الختامية للمولد لمتابعة مباراة نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وتجمّع المشاركون في المولد من مختلف المدن والمحافظات المجاورة حول المقاهي المنتشرة بمحيط الميدان الإبراهيمي، لمشاهدة المباراة.

وجمعت المباراة قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في نهائي بطولة السوبر المصري، الذي يُقام حاليًا في دولة الإمارات العربية.

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