5 مصابين في تصادم 4 مركبات على طريق "السنطة - الجميزة" بالغربية

الغربية - مروة شاهين:

أُصيب 5 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارتين سوزوكي و2 مركبة توكتوك على طريق "السنطة - الجميزة" بمحافظة الغربية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى السنطة المركزي لتلقي العلاج اللازم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.

تلقت مديرية أمن الغربية بلاغًا من مأمور مركز شرطة السنطة، يفيد بوقوع تصادم بين المركبات الأربعة على الطريق المذكور، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

تحركت على الفور قوة من المباحث الجنائية إلى مكان الحادث، ودفعت الجهات المعنية بخمس سيارات إسعاف لنقل المصابين.

وأظهرت التحريات والمعاينة الأولية أن الحادث نتج عن تصادم سيارتين سوزوكي و2 مركبة توكتوك.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.