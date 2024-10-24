إعلان

5 مصابين في تصادم 4 مركبات على طريق "السنطة - الجميزة" بالغربية

09:52 م الخميس 24 أكتوبر 2024

إسعاف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الغربية - مروة شاهين:

أُصيب 5 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارتين سوزوكي و2 مركبة توكتوك على طريق "السنطة - الجميزة" بمحافظة الغربية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى السنطة المركزي لتلقي العلاج اللازم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.

تلقت مديرية أمن الغربية بلاغًا من مأمور مركز شرطة السنطة، يفيد بوقوع تصادم بين المركبات الأربعة على الطريق المذكور، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

تحركت على الفور قوة من المباحث الجنائية إلى مكان الحادث، ودفعت الجهات المعنية بخمس سيارات إسعاف لنقل المصابين.

وأظهرت التحريات والمعاينة الأولية أن الحادث نتج عن تصادم سيارتين سوزوكي و2 مركبة توكتوك.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

حادث تصادم مستشفى السنطة المركزي مديرية أمن الغربية النيابة العامة إسعاف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بوكيه ورد يتاكل أكل.. صيدلانية شرقاوية تجمع بين الفن والطهي (صور)

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة