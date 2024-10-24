تخفيضات 30% على الأثاث الدمياطي في معرض بالشرقية (صور)

الشرقية - مصراوي:

تستضيف محافظة الشرقية معرضًا للأثاث الدمياطي في إطار مبادرة "أوكازيون"، التي تهدف إلى تعزيز الصناعة المصرية وتقديم الدعم للصانع المصري، إلى جانب التيسير على المقبلين على الزواج من خلال توفير الأثاث بتخفيضات مناسبة.

ينظم المعرض بالتنسيق بين الغرفتين التجاريتين في محافظتي الشرقية ودمياط، وتحت إشراف المهندس حازم الأشمني، محافظ الشرقية، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لمجابهة الغلاء.

ويقدم المعرض مجموعة متنوعة من الأثاث، مع تخفيضات تتراوح بين 10% و30%، لتلبية احتياجات المقبلين على الزواج والأسر الراغبة في تجهيز منازلها. يستمر المعرض لمدة شهر كامل في شارع طلبة عويضة بمدينة الزقازيق، مما يعكس التزام المحافظتين بتقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية.

قال مسعد الرداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط ونائب أول رئيس شعبة الأثاث، إن المعرض سيستمر لمدة شهر كامل، بدءًا من أكتوبر الجاري وحتى نهايته، في شارع طلبة عويضة بمدينة الزقازيق.

وأشار الرداد إلى أن معرض الأثاث المؤقت، الذي ينظم في إطار مبادرة أوكازيون، يتنقل بين محافظات مصر منذ عام 2019، حيث أقيمت 14 دورة منذ انطلاق المبادرة، وكان من المقرر أن يشارك عدد كبير من العارضين في المعرض الحالي.

وأوضح أن المعرض يعرض جميع احتياجات المستهلك من الأثاث، سواء كان لجهاز عريس أو عروسة أو للأسر أو الأفراد الذين يرغبون في تجهيز منازلهم أو مكاتبهم، مع تخفيضات تصل إلى 30%. كما يشارك حوالي 60 مصنعًا وورشة، مما يتيح فرصة التنافس بينهم ويعزز من التخفيضات المقدمة.

وأضاف الرداد أن غرف النوم الكبيرة تبدأ أسعارها من 25 ألف جنيه وحتى 55 ألف جنيه. كما أعلن عن إقامة مهرجان "دمياط فيستيفال" في الفترة من 1 نوفمبر وحتى 9 من نفس الشهر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، حيث يقدم الأثاث الدمياطي بأسعار تنافسية.