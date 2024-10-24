"الغذاء للمستقبل" يعزز قدرات صغار المزارعين لتحقيق أعلى إنتاجية في محصول القمح بمحافظة قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

نظمت جمعية تنمية المجتمع في قرية بئر عنبر بمركز قفط جنوب قنا، اليوم الخميس، ندوة لتعريف المزارعين بالإرشادات الصحيحة وتوفير مستلزمات عالية الجودة لحماية محصول القمح وزيادة إنتاجيته، بالتعاون مع مشروع "الغذاء للمستقبل" الذي يهدف لتعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري، بحضور عدد كبير من المزارعين الخبراء والمهتمين.

وخلال الندوة، تحدث المهندس إسلام على عن أهمية توفير المستلزمات عالية الجودة، مؤكدًا أن مشروع "الغذاء للمستقبل" يعزز قدرات وخبرات المزارعين لتحسين جودة وحجم محصول القمح.

كما أكد على استعداد المزارعين لزراعة المحاصيل في الموسم الشتوي، مشيرًا إلى ضرورة حماية المحصول من الأمراض، وخاصة مرض العفن الجذري الذي يهاجم الأراضي الزراعية في قنا والأقصر.

عرض عدد من المزارعين تجاربهم العملية مع المشروع. وتحدث محمد حامد، مزارع من بئر عنبر، عن الفائدة التي جناها من دعم المشروع في تخفيض تكاليف الري من خلال توصيل الطاقة الشمسية، حيث كان يستهلك أكثر من 11 ألف جنيه لري 7 أفدنة، وتراجعت التكلفة إلى 3 آلاف جنيه بعد استخدام الطاقة الشمسية.

كما ساهم المشروع في رفع إنتاجية الفدان من 650 كيلو إلى طن و150 كيلو.

وتناولت نجاح أحمد الصغير، مزارعة من بئر عنبر، تجربتها في زراعة محصول القمح، موضحة أن المشروع غيّر لديها مفاهيم تخزين الأسمدة العضوية، مما ساهم في رفع إنتاجيتها من 11 أردب إلى 22 أردب، بالرغم من التغيرات المناخية.

وأشارت إلى أنها تخطط لزيادة الإنتاجية إلى 30 أردب في الموسم الزراعي الشتوي.

كما تناولت الندوة مفهوم المزارع الخبير للقمح وأهداف مشروع "الغذاء للمستقبل" في الوصول إلى أكبر عدد من المزارعين في محافظات جنوب الصعيد.

واستمع المزارعون لشرح مفهوم الحقول الإرشادية لتوضيح تأثير المركبات المطلوبة للمكافحة المتكاملة والتسميد من الشركات الرائدة.

ويهدف المشروع إلى تسهيل الترابط التجاري بين الشركات والجمعيات الزراعية والتجار المحليين لتوفير المركبات المضمونة للمزارعين بشكل مستدام، مما يسهم في تحقيق النتائج المرجوة بزيادة المحصول لأكثر من 30 أردب.

ويستهدف المشروع الوصول إلى مليون مزارع من خلال 500 مزارع خبير في محافظات المشروع المختلفة.