الآلاف يحتفلون بالليلة الختامية لمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهد مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الخميس، توافد الآلاف من أبناء مدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى الزوار من المدن والمحافظات المجاورة، للاحتفال بالليلة الختامية لمولد الدسوقي، وسط احتياطات أمنية مشددة.

توافد الآلاف من الزوار على ضريح العارف بالله إبراهيم الدسوقي خلال المشاركة في هذه الليلة الختامية، حيث قدم العديد منهم المأكولات والمشروبات للزوار داخل المسجد، تعبيرًا عن فرحتهم بهذه المناسبة.

ومن المقرر أن تُقيم مديرية الأوقاف في كفر الشيخ احتفالاً يتضمن تلاوة آيات قرآنية، وإلقاء الابتهالات الدينية، وكلمة للأوقاف بمناسبة الاحتفال بالليلة الختامية، من خلال إقامة أمسيتين دينيتين في المسجد الإبراهيمي.

يُذكر أن مدينة دسوق تشهد احتفالين سنويين لمولد العارف بالله، أحدهما في شهر أبريل ويسمى بالمولد الرجبي، والآخر في أكتوبر، وهو الاحتفال بمولده الذي يُعد من أكبر الاحتفالات الدينية في مصر، حيث يحتفل بالمناسبتين حوالي 77 طريقة صوفية من مختلف أنحاء العالم.