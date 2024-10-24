7 وفيات و11 مصابًا وسيارت مهشمة.. "رحلة المولد" التي انتهت في الغربية بكارثة (صور)

الغربية - مروة شاهين:

لم يكن يعرف أحدهم الآخرين، وربما جمعهم فقط رغبة جماعية مشتركة في زيارة إبراهيم الدسوقي، قبل أن يتعرضوا لحادث مأساوي على طريق "بسيون - دسوق" بالقرب من قرية جناج بمحافظة الغربية.

قال أحد شهود العيان لمصراوي إن الحادث وقع نتيجة تصادم بين سيارتين نصف نقل وميكروباص قرب مدخل قرية جناج التابعة لمركز ومدينة بسيون. كانت السيارة الميكروباص تحمل 15 شخصًا، بينهم سيدة، بينما كانت السيارة نصف النقل تستقلها 3 أشخاص.

وأشار الشاهد إلى أن منطقة طريق "بسيون - دسوق" تشهد حوادث متكررة بسبب السرعة الزائدة، بالإضافة إلى ضيق الطريق الذي لا يتجاوز 5 أمتار. أسفر الحادث عن تهشم كامل للسيارتين، مما أدى إلى وفاة 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

انتقلت النيابة العامة بمركز ومدينة بسيون إلى موقع الحادث للمعاينة ومعرفة ملابسات الحادث، تمهيدًا لاستخراج تصاريح الدفن وتسليم الجثامين إلى ذويهم.

وفي وقت سابق، رفعت مديرية الصحة بالغربية درجة الاستعداد القصوى داخل مستشفى بسيون المركزي، حيث تأكدت من توافر كافة المستلزمات الطبية، واستدعاء الأطقم الطبية لاستقبال المصابين وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة.

جاء ذلك بعد تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بلاغًا عن وقوع الحادث، حيث انتقلت قوة أمنية إلى المكان، وتم الدفع بـ10 سيارات إسعاف لنقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى والمصابين إلى مستشفى بسيون المركزي لتلقي العلاج.