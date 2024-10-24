مصرع طفل سقط من عقار في الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من شرفة الدور الرابع بمنزله في منطقة المعاهدة بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، تم نقل جثمانه إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى السنبلاوين العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، من بعض الأهالي بمصرع طفل بعد سقوطه من علو.

انتقل ضباط وحدة مباحث السنبلاوين بقيادة الرائد إسلام عنان، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ مع سيارة الإسعاف، وبالفحص تبين مصرع الطفل "عمر أحمد شعبان، 12 سنة"، بعد سقوطه من علو (الدور الرابع) بالخطأ في منطقة المعاهدة.

جرى نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى السنبلاوين العام، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.