روبوتات تلعب كرة قدم.. 150 طفلًا يتنافسون بمسابقة الشباب والرياضة في بورسعيد (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الخميس، بطولة كرة قدم للروبوتات في ملعب مركز شباب الاستاد بمنطقة المناخ.

وأشار محمد عبد العزيز، مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، إلى أهمية هذه الفعالية في ظل اهتمام الدولة بالذكاء الاصطناعي، وبتزامنها مع المبادرة الرئاسية "بداية". حيث تم تدشين شعبة أندية العلوم والذكاء الاصطناعي بالمديرية بناءً على تعليمات دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأكد عبد العزيز أنه تم توسيع دائرة المشاركة في المشروع لتشمل الأطفال من سن 8 سنوات إلى 17 سنة، حيث يتم تدريبهم بالمجان على عدة برامج تتضمن برمجة وتركيب الروبوتات. ولفت إلى مشاركة أكثر من 100 طفل وشاب، بالإضافة إلى فرق من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال قرابة 100 روبوت وفرتها المديرية.

وأوضح أن الأطفال نجحوا في برمجة الروبوتات وربطها بتطبيق على الهاتف المحمول، مما يسمح لهم بالتحكم في حركة الروبوتات. وشدد على توفير كافة سبل الدعم والإمكانات اللازمة لأعضاء النادي.