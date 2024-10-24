وفاة شاب تناول جرعة مهدئة للألم في عيادة أسنان بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

توفي شاب تناول جرعة مهدئ للأسنان داخل إحدى العيادات الخاصة في قرية بهوت مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، حيث أُخضع لمحاولة إسعافه في مستشفى نبروه المركزي، إلا أن حالته لم تستجب وتوفي.

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد تامر يحي، مأمور مركز شرطة نبروه، من نقطة شرطة مستشفى نبروه المركزي بوصول شخص مصاب بحالة توقف في عضلة القلب نتيجة تناوله دواء مهدئ للأسنان.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه إلى المستشفى، حيث تبين وفاة المدعو "أدم محمد السيد، 25 سنة"، بسبب توقف في عضلة القلب. تم إجراء إنعاش قلبي ورئوي، إلا أن الحالة لم تستجب وتم إعلان الوفاة.

وبسؤال مرافقيه، أكدوا أنه تناول دواء مهدئ يُعرف بـ"كلورال" داخل إحدى عيادات الأسنان الخاصة بالقرية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نبروه المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.