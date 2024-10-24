إصابة عاملين جراء حريق في مصنع سيراميك ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب عاملان في حريق هائل نشب في مصنع سيراميك بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية بمركز الواسطى، شمال محافظة بني سويف.

تلقى مديرية أمن بني سويف إخطاراً من شرطة النجدة حول اندلاع الحريق، مما استدعى توجيه قوات الحماية المدنية بسرعة إلى موقع الحادث، حيث تم إرسال سيارات الإطفاء والإسعاف للسيطرة على النيران واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وصلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تم فصل الكهرباء والغاز الطبيعي عن المصنع، ونجحت الفرق في السيطرة على ألسنة النيران التي أتت على بعض محتويات المصنع.

أسفر الحريق عن إصابة "أحمد. ش. ي" (30 عاماً) بحالة ضيق تنفس، و"خالد. م. خ" (35 عاماً) بحالة اختناق. وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتقديم الإسعافات الأولية، مع تحرير محضر بالواقعة.