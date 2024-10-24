السجن 15 عامًا لسائق أتوبيس حادث الجلالة (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:

أصدرت محكمة الجنايات المختصة في السويس حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا على مصطفى حسين، سائق الأتوبيس المتورط في حادث الجلالة، وذلك بتهمة القتل والإصابة الخطأ.

وقد أسفر هذا الحادث عن وفاة 13 طالبًا وطالبة وإصابة 35 آخرين.

استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم، كما اطلعت على شهادات الطلاب المصابين الذين أدانوا السائق.

فيما أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات خلال 48 ساعة من وقوع الحادث، حيث وجهت له تهمة تعاطي جوهر المورفين المخدر والقيادة تحت تأثيره، مما أدى إلى وقوع الحادث.

وكان طريق الجلالة- السخنة قد شهد انقلاب الأتوبيس عند مفارق الطريق أمام محطة تموين السيارات، وهي منطقة حيوية للمتجهين إلى السخنة وطريق القطامية وطريق الزعفرانة.

وقد نتج عن الحادث مقتل 12 طالبًا من جامعة الجلالة، ليرتفع العدد إلى 13 بعد وفاة الطالبة سهيلة أشرف يوم الجمعة الماضية، بينما أصيب 35 آخرون كانوا في طريق العودة إلى مقر سكنهم المؤقت في منطقة بورتو.