تعيين مستشار لرئيس جامعة الأقصر للشؤون الثقافية ومديرًا لوحدة حقوق الإنسان ومنسقًا للتواصل المجتمعي

قرارات بتعيين عدد من الأساتذة فى جامعة الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أصدرت الدكتورة صابرين عبدالجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، قرارات بتعيين عدد من الأساتذة في مناصب جديدة.

حيث تم تعيين الدكتور رمضان عبد المعتمد، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة، مستشارًا لرئيس الجامعة للشئون الثقافية والفنون والتنسيق الحضاري.

كما تم تعيين الدكتورة منال محمد مبارك، الأستاذة بنفس الكلية، مديرًا لوحدة حقوق الإنسان بالجامعة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف الدكتورة رضا عطالله، المدرس بكلية الآثار، بمنصب منسق جامعة الأقصر للتواصل المجتمعي.

وأشارت الدكتورة صابرين إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز دورها في خدمة المجتمع ومواكبة توجهات الدولة، مؤكدة على أهمية توظيف القدرات والخبرات المتاحة.

كما هنأت الأساتذة على مناصبهم الجديدة، معربة عن ثقتها في إمكاناتهم وداعية إلى المزيد من الجهود والتعاون لتحقيق الارتقاء بالجامعة.