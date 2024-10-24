قتلها بعد 4 شهور من الفرح.. بالزغاريد أسرة عروس الإسماعيلية تستقبل حكم إعدام الزوج القاتل

الإسماعيلية - مصراوي:

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم بإحالة أوراق المتهم محمد .أ.، البالغ من العمر 37 عامًا، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، تمهيدًا لإصدار حكم الإعدام بحقه، بعد إدانته بقتل زوجته ياسمين السيد محمود، المعروفة بـ"عروس الإسماعيلية"، وذلك بعد مرور أربعة أشهر فقط على زواجهما.

تفاصيل الواقعة

بدأت الحادثة حين ألقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسماعيلية القبض على المتهم، الذي كان قد فر هاربًا لمدة يومين بعد ارتكاب جريمته. ونجحت وحدة مباحث قسم ثان وثالث الإسماعيلية في تعقب الزوج ومنعه من مغادرة المحافظة، بفرض كردون أمني مشدد حول منزله ومداخل الإسماعيلية.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بأن مشاجرة نشبت بينه وبين زوجته بسبب الغيرة، وتطور الخلاف إلى قيامه بطعنها وذبحها داخل منزل الزوجية، تاركًا جثتها مع طفلتهما البالغة من العمر 3 سنوات، التي شاهدت الحادثة بأكملها.

اكتشاف الجريمة

لاحظ الجيران بكاء الطفلة بمفردها واختفاء الأم لمدة 48 ساعة، ما أثار شكوكهم. وعندما حضر والد المتهم إلى المنزل، تم كسر الباب ليُفاجأ الحاضرون بجثة الزوجة غارقة في دمائها داخل غرفة النوم.

وتلقى قسم ثان الإسماعيلية بلاغًا من الأهالي بوجود جثة داخل المنزل، وعلى الفور تم تشكيل فريق من البحث الجنائي لكشف ملابسات الواقعة. وأسفرت التحريات عن أن الزوج هو المسؤول عن الجريمة.

الحكم بإحالة أوراق المتهم للمفتي

بعد اعتراف المتهم بجريمته أمام جهات التحقيق، أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات بالإسماعيلية. وأصدرت المحكمة حكمها اليوم بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية، تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي. وهو ما استقبلته أسرة المجني عليها بالزغاريد، معبرين عن ارتياحهم بالقصاص الذي نالته ابنتهم.