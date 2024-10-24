بالصور- غلق أكاديمية تمريض غير مرخصة في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

قاد اللواء سامي علام السكرتير العام لمحافظة بني سويف، حملة مكبرة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمدينة بني سويف، لمواجهة كافة صور الغش ومتابعة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين

وتمكنت الحملة التي شارك فيها أحمد مصطفى دهشان رئيس الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك، وعلي يوسف رئيس مدينة بني سويف، بالتعاون مع إدارة العلاج الحر، ونقابة التمريض، من غلق أكاديمية تمريض تعمل بدون ترخيص من وزارة الصحة أو النقابة، وقيامها بتقديم محتوى علمي خاصة لمزاولة مهنة التمريض غير مُعتمد بالمخالفة للقانون، مقابل مبالغ من طلبة و دراسين.

كما جرى استصدار قرار غلق لمركز نساء وتوليد لوجود مخالفات جسيمة، وعدم إتباع الاشتراطات الصحية، وتوجيه إنذارات لمركزين للحضانات لوجود سلبيات خاصة بمكافحة العدوى.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالتها إلى جهات التحقيق.