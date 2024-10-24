محافظ المنيا يتفقد المدارس ويشارك الطلاب المكفوفين احتفالات "العصا البيضاء"

المنيا- جمال محمد:

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الخميس، عددًا من المدارس، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة مدارس المحافظة في جميع المراحل التعليمية للاطمئنان على سير العملية التعليمية و الكثافات داخل الفصول، مؤكداً أن الدولة تسعى لتوفير منظومة تعليمية ناجحة ومتميزة قائمة على ضمان الجودة، وأن تطوير التعليم هو الدور الأساسي الذي تركز عليه وزارة التربية والتعليم.

بدأ المحافظ جولته بزيارة المدرسة المصرية اليابانية، والتي تعد واحدة من المدارس المصرية - اليابانية بالصعيد، وتقدم منظومة متكاملة من التعليم المميز، وأنشطة التوكاتسو، التي تعمل على بناء شخصية الطفل، وتفقد المحافظ الفصول والأقسام بالمدرسة، والتقي بعدد من الطلاب والمعلمين مؤكداً على أهمية انضباط العملية التعليمية، وتوفير المناخ الجيد للطلاب، كما شاهد عروض فنية واستمع لشرح من الطلاب داخل المعمل التكنولوجي لبعض ابتكاراتهم، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بالنشء والعمل على تنمية مهاراتهم ومواهبهم وتبني أفكارهم البناءة، وحرص المحافظ على توجيه الثناء لأبنائه الطلاب المبدعين.

أكد اللواء " كدواني" أن مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” تعتمد بشكل رئيسي على التنمية البشرية، مشيراً إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري يبدأ من المدرسة، لافتاً إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز مهارات الأجيال القادمة وإعدادهم للمستقبل من خلال دعم العملية التعليمية وتطوير قدرات الطلاب والمعلمين على حد سواء، مؤكداً على أهمية دور المدرسة في بناء شخصية متكاملة تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.

كما شارك المحافظ طلاب وطالبات مدرسة "النور للمكفوفين" الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء والذي يوافق" 15 أكتوبر" من كل عام، وأعرب المحافظ عن سعادته بالتواجد مع مجموعة متميزة من أبناء المحافظة متمنياً لهم تحقيق كل التوفيق في حياتهم المستقبلية، لافتاً إلى اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بذوي الاحتياجات الخاصة، وتذليل كافة الصعاب والعقبات أمام أبنائنا من ذوي الهمم، كما تفقد المحافظ الفصول وحرص على الالتقاء بالطلاب والمعلمين للتأكد من سير العملية التعليمية على أكمل وجه، واستمع إلى مواهب الطلاب ووجه لهم الثناء والتقدير مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم لهم.

كما تفقد المحافظ، مدرسة كفر المنصورة الثانوية الصناعية بنات الجديدة، لمتابعة مدى انتظام العملية التعليمية وشاهد تدريب عملي للطالبات بقسم الملابس الجاهزة، مؤكداً على تقديم كافة الدعم للطالبات بالمدرسة بهدف أن تكون المدرسة جاذبة للطلاب فيتحول الطالب من مجرد ناقل للمعلومات إلى طالب مبدع مفكر مبتكر.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور على عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس محى عبد الرحمن مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، الدكتور بهاء حسن نائب مدير إدارة المنيا التعلمية، عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا.