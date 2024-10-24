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وفد صيني رفيع المستوى في مكتبة الإسكندرية لتعزيز التعاون الثقافي (صور)

03:31 م الخميس 24 أكتوبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    استقبلت مكتبة الإسكندرية وفد صيني
  • عرض 9 صورة
    استقبلت مكتبة الإسكندرية وفد صيني
  • عرض 9 صورة
    استقبلت مكتبة الإسكندرية وفد صيني
  • عرض 9 صورة
    استقبلت مكتبة الإسكندرية وفد صيني
  • عرض 9 صورة
    استقبلت مكتبة الإسكندرية وفد صيني
  • عرض 9 صورة
    استقبلت مكتبة الإسكندرية وفد صيني
  • عرض 9 صورة
    استقبلت مكتبة الإسكندرية وفد صيني
  • عرض 9 صورة
    استقبلت مكتبة الإسكندرية وفد صيني
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الإسكندرية - محمد البدري:

استقبلت مكتبة الإسكندرية اليوم الخميس، وفدًا صينيًا رفيع المستوى برئاسة سون دونغ شنغ، نائب رئيس وأمين لجنة الحزب في معهد تاريخ وآداب الحزب التابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وضم الوفد مسؤولين من الأكاديمية الصينية الوطنية لدراسات تاريخ أدبيات الحزب الشيوعي الصيني.

خلال الزيارة، أهدى سون دونغ شنغ مكتبة الإسكندرية مجموعة من إصدارات الحزب، وقام الوفد بجولة داخل المكتبة للتعرف على مكتباتها المتخصصة ومتاحفها المتنوعة.

وأعرب رئيس الوفد الصيني عن إعجابه بمقتنيات المكتبة وخدماتها، مشيرًا إلى اهتمامه بتعزيز التعاون بين مكتبة الإسكندرية والمكتبة الوطنية الصينية لتبادل الخبرات وتشجيع التواصل بين الثقافات.

من جانبها، تحدثت دينا يوسف، رئيس قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، عن الخدمات العامة والمتخصصة والأكاديمية التي تقدمها المكتبة للزوار، مؤكدة على اهتمام المكتبة بكافة فئات المجتمع، بما في ذلك الأطفال والنشء وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما استعرضت المشروعات التي تنفذها المكتبة في مجال ترميم المخطوطات والتعاون مع المؤسسات الدولية في مجال الرقمنة.

وفي السياق ذاته، تحدث أحمد سمير، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عن المشروعات والخدمات الرقمية التي تقدمها مكتبة الإسكندرية، مشددًا على سعي المكتبة لتكون مؤسسة رائدة في العالم الرقمي ونشر الإنتاج المعرفي بكافة الصور.

وفد صيني مكتبة الإسكندرية الإسكندرية
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