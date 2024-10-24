مكتبة الإسكندرية وحياة كريمة تطلقان النسخة الخامسة من برنامج نجوم مصرية

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت مكتبة الإسكندرية ومؤسسة حياة كريمة استعدادها لإطلاق النسخة الخامسة من برنامج نجوم مصرية "ستارز.. خطوات نحو تحقيق نجاح حقيقي" الذي أطلقته المؤسستان في أغسطس الماضي.

وحددت مكتبة الإسكندرية موعد ومكان انعقاد هذه النسخة من البرنامج خلال الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري، وتستضيفها كلية التجارة، بجامعة طنطا بمحافظة الغربية، فيما أتيحت فرصة التسجيل في النسخة الخامسة من البرنامج التدريبي عبر الصفحات الرسمية للجهات المنظمة.

وأوضحت المكتبة في بيان صحفي اليوم الخميس أن برنامج نجوم مصرية "ستارز" هو برنامج تدريبي شامل تقدمه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ويهدف إلى دعم وتمكين الشباب المصري في مختلف المجالات، لإعداد جيل من الشباب القادة القادرين على مواجهة تحديات سوق العمل المتغيرة والمساهمة بفاعلية في تحقيق التنمية المجتمعية.