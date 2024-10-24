"رايحين المولد".. مصرع 4 وإصابة 14 آخرين في حادث مروع بالغربية

الغربية - مروة شاهين:

شهدت طريق "جناج - نجريج" بمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، مصرع 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين، نتيجة تصادم سيارة نصف نقل بأخرى ميكروباص، أثناء ذهابهم لحضور مولد إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل وميكروباص علي طريق قريتي "جناج - نجريج" وإصابة عدة أشخاص.

انتقلت قوة أمنية، وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، وتبين مصرع 4 أشخاص، وإصابة 14 آخرين، إثر تصادم سيارتين نصف نقل وميكروباص علي طريق قريتي "جناج - نجريج"، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى والمصابين إلى مستشفى بسيون المركزي، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.