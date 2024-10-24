معاناة يومية.. ماسورة وجذع نخلة وسيلة وصول تلاميذ عزبة قنبر بأسيوط إلى مدارسهم- صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

يعيش التلاميذ في عزبة قنبر التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط؛ معاناة يومية، فمع كل فجر يواجه الأطفال تحدياً حقيقياً للوصول إلى مدارسهم من خلال عبور الترعة على جذع نخلة وماسورة مياه متداعيتين على هذا الممر الضيق.

رحلة يومية محفوفة بالمخاطر يخوضها أطفال مع كل خطوة تهدد حياتهم إذا سقطوا في مياه الترعة؛ وسط خوف وقلق يسيطر على أهاليهم، فحوادث الغرق أمر شائع في هذا المكان.

لم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد اشتكى أهالي العزبة من هذه المعاناة، مطالبين بإنشاء كوبري للمشاة لحماية أرواح أبنائهم. وسرعان ما وصلت هذه الشكوى إلى مسامع اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الذي تحرك سريعًا لحل هذه المشكلة.

وفي استجابة سريعة توجه اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إلى الموقع حيث تبين وجود معديات وكباري على الجانبين على بعد 400 و500 متر، كما لاحظ وجود بعض المنازل داخل الأراضي الزراعية، قام أصحابها بإنشاء ممرات عشوائية غير مؤمنة لعبور أبنائهم.

وكلف محافظ أسيوط المهندس عصام القرن، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، بالإشراف على إنشاء معدية مؤمنة في الموقع لخدمة الأهالي، وأهاب بالمواطنين استخدام الممرات والمعديات المتواجدة على الممرات المائية لتجنب المخاطر.

كما قام رئيس مركز ومدينة أبنوب بمعاينة الموقع، حيث تبين وجود كوبري قبل الماسورة محل الشكوى على بعد 800 متر، وآخر بعدها على بعد 850 متر. وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المعبر بطريقة آمنة لضمان سلامة المواطنين.