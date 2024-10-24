ثروة داخل كراتين.. ضبط شاب بحوزته 8 ملايين جنيه في كمين بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الخميس، شابا بحوزته 8 ملايين جنيه تقريبًا داخل كراتين خلال التفتيش في كمين الكيلو 6 التابعة لدائرة بندر قنا.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا بضبط عامل يُدعى "و.ص"، يبلغ من العمر 28 عامًا، من إدفو محافظة أسوان وبحوزته مبالغ مالية ضخمة داخل عدة كراتين في أتوبيس خلال مروره على كمين الكيلو 6 بدائرة بندر قنا.

وكشفت جهات التحقيق برئاسة محمود الغرباوي مدير النيابة العامة لقسم قنا أن الشاب كان قادم من القاهرة إلى أسوان وبحوزته 8 ملايين جنيه تقريبًا حصيلة التنقيب عن الذهب في الجبال واستخراجه داخل الطواحين في مركز إدفو وسافر إلى القاهرة لبيع خام الذهب وخلال عودته تم ضبطه في كمين الكيلو 6 بدائرة بندر قنا.

جرى حبس المتهم لحين الانتهاء من التحقيقات والتحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.