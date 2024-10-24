محافظ المنيا: توجيه حكومي بتكثيف الرقابة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار

المنيا - جمال محمد:

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في الاجتماع الذي عقدته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، مع السادة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة الجهود المتعلقة بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم، مدير مديرية التموين، والمهندس محمد عبد الرحمن، مدير مديرية الزراعة بالمنيا.

أكد اللواء كدواني أن الاجتماع ركز على التوسع في إقامة معارض دائمة ومنافذ ثابتة ومتحركة لبيع السلع بأسعار مخفضة، وذلك بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية.

كما أشار المحافظ إلى أن الاجتماع شدد على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار ومنع الاحتكار، مع التأكد من توافر السلع الأساسية في جميع الأسواق والمنافذ، خاصة في القرى الأكثر احتياجاً بالمحافظة.