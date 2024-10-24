20 شركة و23 عالمًا.. افتتاح المؤتمر الدولي الثالث لـ "صيدلة الإسكندرية" - صور

الإسكندرية – محمد عامر:

افتتح الدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للعلوم الصيدلانية والرعاية الصحية 2024 ، PHS والذي تنظمه كلية الصيدلة على مدار يومين.

وأكد الدكتور علي عبد المحسن، أن جامعة الإسكندرية تولي اهتمام كبير بالمؤتمرات العلمية التي من شأنها تحسين مخرجات البحث العلمي بجامعة الإسكندرية، لافتا أن المؤتمر يعد من أكبر المؤتمرات العالمية للعلوم الصيدلانية والصحية التي تعقد في مصر ويشارك فيه كبرى شركات صناعة الدواء والأجهزة الصحية.

وأضاف أن جامعة الإسكندرية تصبو لربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة من خلال اهتمامها بكافة أطراف المنظومة ودعم الأفكار والابتكارات وتوظيفها لخدمة وتطوير قطاع الصناعة داخل المجتمع.

وبدورها، أكدت الدكتورة حنان جويلي، عميد كلية الصيدلة، أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الأفكار ومشاركة الابتكارات وتقديم أحدث الأبحاث العلمية في مجال الصيدلة والوقوف على أهم احتياجات الرعاية الصحية المتزايدة في المجتمع.

يشهد برنامج المؤتمر 13 جلسة تتضمن 35 محاضرة علمية و3 ورش عمل يقدمها 23 عالمًا مصريًا بالإضافة إلى 15 متحدثا دوليَا من الجزائر وكندا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وهولندا وانجلترا وماليزيا والسعودية وعمان وقطر.

ويقام على هامش المؤتمر الدولي الثالث للعلوم الصيدلانية والرعاية الصحية معرضًا متميزًا يضم 20 من كبري شركات الدواء ومقدمي الرعاية الصحية والمؤسسات الطبية وشركاء المجتمع .

حضر الافتتاح الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، والدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، والدكتور محمود محي الدين، رئيس جامعة فاروس.







