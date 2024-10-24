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إزالة 128 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف

12:38 م الخميس 24 أكتوبر 2024
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بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إزالة 128 حالة تعد على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.

وأوضح المحافظ أن حالات الإزالة تضمنت 31 حالة تعد على مساحة 1230 مترا من أراضي أملاك الدولة، و97 حالة على مساحة 4 أفدنة و21 قيراطا أرض زراعية خاصة، وذلك طبقاً للبرنامج الزمنى الذي جرى إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية، والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

يذكر أن تنفيذ الموجة 24 يجري على 3 مراحل، والتي بدأت بالمرحلة الأولى اعتبارا من 12 أكتوبر الجاري، وتستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل، تليها المرحلة الثانية المقرر إجراؤها في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر، وتُختتم بالمرحلة الثالثة في المدة من 7 إلى 27 ديسمبر 2024.

تعد على الأراضي الزراعية بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم
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