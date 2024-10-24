"كان قاعد على القهوة".. إصابة مواطن انهارت عليه شرفة عقار بالإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أصيب مواطن بجروح وكسور خطيرة بعدما انهارت عليه شرفة شقة سكنية بالطابق الثاني أثناء جلوسه على مقهى أسفل عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة باكوس بحي شرق الإسكندرية.

ورد بلاغ من الأهالي لغرفة عمليات حي شرق الإسكندرية يفيد انهيار أجزاء من عقار متهالك بشارع العقصة بمنطقة باكوس، وانتقل ضباط قسم شرطة الرمل وقوات الحماية المدنية ومسئولي الحي شرق سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة أن العقار مكون من أرضي و3 طوابق علوية، متهالك وبه أجزاء آيلة للسقوط، وانهيار شرفة شقة بالطابق الثاني علوي بالعقار المشار إليه، على رواد مقهى "النجولي".

أسفر الانهيار عن إصابة مواطن بإصابات خطيرة بالساق والذراع اليمني، وجرى نقل المصاب بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.