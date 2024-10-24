تداول 55 ألف طن بضائع و763 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، على مدار الـ24 ساعة الماضية تداول 55 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و763 شاحنة و117 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وسجلت الموانئ وصول وسفر 1232 راكبا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 5000 طن بضائع، و377 شاحنة و102 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 50 ألف طن بضائع، و386 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس، وكان قد استقبل الميناء أمس العبارة دليلة، ومغادرة السفينة PRINCESS MARIA وعلى متنها 45 ألف طن فوسفات متجهة إلى الصين، والسفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع البحري تداول 3900 طن بضائع و368 شاحنة خلال وصول وسفر السفن "بريدج، آور، آيلة".