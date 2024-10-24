محافظ جنوب سيناء يتفقد مطار سانت كاترين

جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية بمطار سانت كاترين الدولي، وشهد ندوة تثقيفية تحت شعار "سلامتك تهمنا" والتي تنظمها مديرية العمل بجنوب سيناء تحت عنوان "مخاطر الحريق والتدريب على كيفية استخدام وسائل مكافحة الحريق داخل بيئة العمل" لنشر وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية لكافة العاملين بمشروع تطوير مطار سانت كاترين الدولى.

وأكد المحافظ على أهمية السلامة والصحة المهنية قى كافة المنشأت، مشيدا بأهمية هذه المحاضرات التوعوية.

ووجه باستمرارها وانتشارها في كافة مواقع العمل، ورفع الوعى الوقائى لكافة العاملين تحقيقا لرؤىة القيادة السياسية من خلال مبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي اطلقها رئيس الجمهورية، مؤكدا على توفير كافة التسهيلات لإنجاحها.

وتضمنت الندوة أهداف ومبادئ السلامة والصحة المهنية، و خطط الطوارئ، ومخاطر الحريق.

وتأتى هذه الندوة ضمن أنشطة مديرية العمل بالمحافظة في سبيل تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وذلك من أجل الحفاظ على أرواح العاملين بتلك المنشآت، و المترددين عليها.