محافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس يشهدان احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر

الإسماعيلية _ مصراوي

شهد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مساء اليوم الأربعاء، احتفالية جامعة قناة السويس بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة ، في أمسية فنية رائعة، نظمتها تحت عنوان "أكتوبر المجيد.. يوم العزة والكرامة"، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.

جاءت هذه الفعالية برعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وتحت الإشراف العام للدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب الدكتور ناصر مندور بالحضور، معبراً عن فخر الجامعة بإحياء ذكرى انتصارات أكتوبر وتكريم أبطال هذا اليوم العظيم.

حضر الحفل أعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية الدكتور سامي هاشم، المهندس أحمد عثمان، الدكتور أحمد دندش، عدد من القيادات التنفيذية، وأعضاء القوات المسلحة،، ونواب رؤساء الجامعات، والعمداء، والوكلاء، والطلاب.

شارك في الحفل عدد من القيادات الجامعية، الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وشريف فاروق، أمين عام الجامعة، وعدد من مديري العموم بالجامعة.

شملت الأمسية فقرات غنائية متنوعة قدمتها أوركسترا الجامعة، من أبرزها أوبريت "الوطن الأكبر"، بمشاركة عدد من الطلاب: مارك سمير، فاطمة سليمان، صفاء حمدي، جهاد محمود، فاطمة حسن، ندا عماد، ويوسف عوض.

كما تضمن الحفل عروضاً غنائية فردية قدمها كل من سارة حسن، يوسف عوض، لينا خالد، وسارة أسامة. إضافة إلى أداء الدكتور أحمد حسن لأغنية "أهو ده اللي صار"، والمطرب محمد مانو بأغنية "أبويا وصاني".

كما أبدعت المجموعة في أداء ميدلي أغاني وطنية مثل "عاشت بلادنا" و"المصري تحيا مصر"، تحت قيادة وتدريب الدكتورة بسمة محمود إبراهيم، وقدم الحفل الطالبة ابتهال راضي بالفرقة الخامسة كلية الطب البيطري.

ولاقى الحفل إعجاب وثناء الحضور الذين عبروا عن تقديرهم للأداء الرائع للأوركسترا والطلاب المشاركين.