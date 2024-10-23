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وجبة كشري سممت 30 طالبًا.. تطورات الحالة الصحية لطلاب جامعة الإسكندرية

10:27 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

المستشفى الأميري الجامعي بالإسكندرية

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الإسكندرية – محمد عامر:

كشفت إدارة مركز السموم التابع للمستشفى الأميري الجامعي بالإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، تطورات الحالة الصحية للطلاب المصابين بادعاء تسمم غذائي بالمدينة الجامعية بـ"سابا باشا".

وأوضح مصدر بمركز السموم، أنه جرى خروج 18 طالبًا بعد إسعافهم وتحسن حالتهم الصحية، وبقاء 12 طالبًا يتلقون العلاج اللازم تحت الملاحظة، لافتًا أنه جرى أخذ عينات لتحليلها والوقوف على سبب الإصابات.

وكان 30 طالبًا أصيبوا بادعاء تسمم غذائي، اليوم، إثر تناولهم وجبة غذائية "كشري" في المدينة الجامعية بجامعة الإسكندرية فرع سابا باشا، وجرى نقل الطلاب المصابين في حالة إعياء شديد بواسطة سيارات الإسعاف إلى مركز السموم بالمستشفى الرئيسي الجامعي الأميري، لتلقي العلاج اللازم.

ويجري إجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج للمصابين فضلًا عن تحليل عينات الطعام.

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