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مصرع طفل دهسته مركبة مجهولة أمام المنزل في الوادي الجديد

09:31 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

إسعاف - أرشيفية

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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقي طفل مصرعه، اليوم الأربعاء، دهسًا من مركبة مجهولة في قرية تابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوصول جثة طفل إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام.

تبين من التحريات العثور على جثة الطفل "خالد.ك.ع" 4 أعوام، ملقاة أمام منزله بقرية غرب الموهوب التابعة لمركز الداخلة، وبها آثار دهس من مركبة مجهولة صدمته وفرت هاربة.

نقلت أسرة الطفل جثته إلى مستشفى الداخلة العام، وجرى إيداعها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما يواصل رجال مباحث قسم شرطة الداخلة تحرياتهم للكشف عن تفاصيل وملابسات الحادث.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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