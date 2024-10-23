ضمن مبادرة "بداية".. تموين الإسكندرية توجه 9 سيارات خدمات متنوعة إلى "بشاير الخير" - صور

الإسكندرية - محمد البدري:

وجهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، قافلة تموينية تتضمن 9 سيارات خدمات متنوعة إلى منطقة بشاير الخير بحي غرب المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وقال المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، إن القافلة تتكون من 9 سيارات لتقديم الخدمات التموينية للمناطق الأكثر كثافة سكانية واحتياجًا، وتشمل سيارة تابعة لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية محملة بالسلع الغذائية مخفضة الأسعار، وسيارة لصرف السلع التموينية للمواطنين بالبطاقات التموينية،.

كما ضمت القافلة سيارتين لبيع اللحوم المجمدة ومصنعات اللحوم، وسيارتين لبيع الخبز المدعم بالبطاقات التموينية، وسيارة لبيع الخضروات، وسيارة لبيع اللحوم البلدية الطازجة، وسيارة لتقديم الخدمات التموينية لأصحاب البطاقات الذكية وتلقي الشكاوى من المواطنين، مزودة بجهاز حاسب آلي للتواصل مع غرفة عمليات المديرية.

وأكد المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اهتمام المديرية بمشروع بدائل العشوائيات "بشاير الخير" كأحد أهم المشروعات القومية للدولة المصرية لتصل الخدمات التموينية للأهالي بجودة عالية وبأسعار مخفضة للسلع الغذائية لتنفيذ برامج الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن القافلة التموينية المشاركة في مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" لاقت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، للاستفادة من الخدمات التموينية المتنوعة وفروق الأسعار في السلع المطروحة بأسعار تنافسية، لافتًا إلى أن فعاليات المبادرة الرئاسية تستمر لمدة 100 يوم.