للمرة الثانية.. إحالة أوراق شاب ووالده بتهمة قتل جدته في الفيوم للمفتي

الفيوم – حسين فتحى:

أحالت محكمة استئناف بني سويف دائرة الجنايات بالفيوم، اليوم الأربعاء، أوراق شاب ووالده، المتهمان بقتل جدة الأول ووالدة زوجة الثاني لسرقة مصوغاتها الذهبية، إلى فضيلة المفتي.

صدر القرار برئاسة المستشار إيهاب جمال محمد عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أكتوبر 2019 عندما تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبشواي يفيد العثور على جثة سيدة عجوز تبلغ من العمر 72 عامًا، مقتولة داخل منزلها بقرية قصر بياض، وكشفت تحريات المباحث أن الضحية تقيم بمفردها داخل منزلها، وأن وراء ارتكاب الواقعة حفيد المجني عليها شاب يدعى "نبيل. ع" ووالده، مزارع وزوج ابنة الضحية، وأن السبب وراء ارتكابهما الجريمة سرقة مصوغاتها الذهبية.

يذكر أن المتهمين أحيلا للمفتي سابقًا وصدر الحكم بإعدامها، إلا أن محكمة النقض قررت إعادة محاكمتهما مرة أخرى أمام دائرة الجنايات بالفيوم، بعدما تقدم دفاع المتهمين بالنقض على الحكم ووافقت محكمة النقض على إعادة محاكمة المتهمين بمحكمة جنايات الفيوم التي أصدرت قرارها السابق.