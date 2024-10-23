معاقبة سباك قتل صديقه في الفيوم بالحبس 7 سنوات

الفيوم – حسين فتحى:

قضت محكمة استئناف بني سويف دائرة الجنايات بالفيوم اليوم الأربعاء، بالحبس 7 سنوات بحق المتهم أحمد إبراهيم حسن، سباك، بقتل صديقه بعد أن طعنه بسلاح أبيض، بسبب خلافات مالية.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب جمال محمد عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، بحضور حاتم مجدي عبد الله، وكيل النائب العام.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر إبريل الماي، عندما استقبلت مشرحة مستشفى الفيوم العام جثة شاب يدعى فارس توبة، 30 عامًا، نجار، وأكدت تحريات الرائد هشام حسن، رئيس مباحث قسم الفيوم ثان، أن سبب الحادث يرجع إلى خلاف نشب بين الطرفين بسبب محاولة ابتزاز المتهم للمجني عليه ومحاولته الحصول منه على أموال، وعندما رفض المجني عليه، استدرجه المتهم بعيدًا عن منطقته السكنية، وطعنه بسكين عدة طعنات نافذة بالصدر والبطن وفر هاربًا.

جرى القبض على المتهم واعترف بجريمته بعد أن وسوس له الشيطان بأن صديقه القادم من دولة الإمارات يبخل عليه بالمال رغم معرفته بالأزمة المالية التي يمر بها.