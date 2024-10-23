الضغط الشعبي والمعوقات الفنية لخط طرد محطة البركة تدفع رئيس شركة مياه أسيوط للاستقالة - فيديو

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن المهندس علي عبد الرحمن الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن تقديم استقالته إلى المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بسبب الكسر المتكرر في خط طرد محطة رفع البركة الرئيسية بمدينة أسيوط.

وأوضح "الشرقاوي" في مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع فيسبوك، أن خط طرد محطة رفع البركة، الذي يبلغ قطره 800 ملي وطوله حوالي 8 كيلو مترات، قد انتهى عمره الافتراضي منذ إنشائه في عام 1954؛ مشيرًا إلى أن الخط تعرض للكسر لأول مرة منذ شهر ونصف، مما تسبب في مشكلة كبيرة نظراً لقطع مياه الشرب عن الأهالي أثناء الإصلاح، والذي استغرق 23 ساعة متواصلة.

وأضاف أن الضغط الشعبي الكبير في أسيوط لاستعجال إصلاح الخط، بالإضافة إلى وجود معوقات مثل خطوط الغاز والكهرباء والتليفونات في منطقة الكسر، زاد من صعوبة الإصلاح، مؤكدًا أنه تعرض لضغط نفسي وعصبي كبير بسبب هذه المشاكل، مما دفعه لتقديم استقالته.

وأشار إلى أن استقالته رُفضت في المرة الأولى، وعاد للعمل في أسيوط، لكن بعد تعرض الخط للكسر مرتين إضافيتين، قرر تقديم استقالته مجددًا، موضحًا أن الكسر الأخير في منطقة الشيخ علي عبدالدايم كان الأكبر، حيث استمر قطع المياه لمدة 18 ساعة تقريبًا.

وأكد "الشرقاوي" أنه سيظل في منصبه حتى 31 أكتوبر الجاري، لحين تعيين رئيس جديد لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد.

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